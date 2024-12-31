Лауреат Гонкуровской премии: Жан-Батист Андреа «Храни её»

Масштабная история любви, размышление об отношениях власти и искусства, об энергии творчества. Бедный, но невероятно талантливый скульптор Мимо оказывается навсегда связан с сумасбродной аристократкой Виолой.
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