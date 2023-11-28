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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Азербайджане захотели отнять часть территории России

В Азербайджане захотели отнять часть территории России

Лидер азербайджанской Демократической партии Джалалоглы потребовал от России отдать Дагестан. Политолог Зардушт Ализаде на видео разбирался, действительно ли азербайджанцы имеют права на русский регион.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
Джалалоглы и им подобные! Дагестан это страна гор. Судьба Дагестана   решена народом. Если уж так ставится вопрос Мы  заберем в состав Дагестана три района Азербайджана где проживают коренные народы Дагестана, и эти три района были подарком Ленина. А вообще мы расторгнем с вами все договора по границе втч. и водной. Отдают или забирают безвольных людей. Вы бы успокоились прежде всего, а то как говорят у нас на Руси &quot;не ровен час&quot;
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1 час.
Suat Babayeva
Засунь это себе в одно место мразь!!!
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20 мин.
Suat Babayeva
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!! 👍
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36 сек.

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