В Азербайджане захотели отнять часть территории России

Байгерей Далгатов

Джалалоглы и им подобные! Дагестан это страна гор. Судьба Дагестана решена народом. Если уж так ставится вопрос Мы заберем в состав Дагестана три района Азербайджана где проживают коренные народы Дагестана, и эти три района были подарком Ленина. А вообще мы расторгнем с вами все договора по границе втч. и водной. Отдают или забирают безвольных людей. Вы бы успокоились прежде всего, а то как говорят у нас на Руси "не ровен час"