Лидер азербайджанской Демократической партии Джалалоглы потребовал от России отдать Дагестан. Политолог Зардушт Ализаде на видео разбирался, действительно ли азербайджанцы имеют права на русский регион.
В Азербайджане захотели отнять часть территории России
Комментарии
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Байгерей Далгатов
Джалалоглы и им подобные! Дагестан это страна гор. Судьба Дагестана решена народом. Если уж так ставится вопрос Мы заберем в состав Дагестана три района Азербайджана где проживают коренные народы Дагестана, и эти три района были подарком Ленина. А вообще мы расторгнем с вами все договора по границе втч. и водной. Отдают или забирают безвольных людей. Вы бы успокоились прежде всего, а то как говорят у нас на Руси "не ровен час"
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1 час.
Suat Babayeva
Засунь это себе в одно место мразь!!!
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20 мин.
Suat Babayeva
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!! 👍
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36 сек.
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