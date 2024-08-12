Эксперт Сафиулин назвал способы снижения процентной ставки по кредиту

Для этого надо выполнить определенные условия С повышением ключевой ставки многие банки начали поднимать проценты по кредитам, но у клиента есть способы договориться с заимодателем о снижении стоимости ссуды, рассказал «Радио Sputnik» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Марат Сафиулин.