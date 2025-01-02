Российские войска сбили самолет Су-27 и уничтожили за сутки 1200 боевиков ВСУ

За прошедшие сутки российские войска улучшили положение в зоне специальной военной операции. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев отражены более десяти контратак и уничтожено порядка 1200 военнослужащих ВСУ.
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