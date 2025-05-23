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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0:5, 0-2).

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