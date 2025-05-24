Autonews: ТОП-10 моделей автомобилей, идеальных для такси Ирэн ОрлонскаяСовет Федерации Российской Федерации принял законопроект, который вводит более строгие требования к локализации автомобилей, используемых в таксомоторных услугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии