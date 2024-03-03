Дочь Началовой раскрыла причины отказа певицы от ампутации

Пять лет тому назад ушла из жизни известная российская певица Юлия Началова. Согласно официальным данным, причиной ее гибели стало воспаление, вызванное травмой ноги, полученной в результате долгого ношения неудобной обуви.
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