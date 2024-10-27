Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

У тещи заберут дворец. Чиновники больше не смогут переписать имущество на родных и близких

Российская газета В Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России сообщили: в одном из регионов сотрудники службы изъяли по решению суда у матери бывшего госслужащего недвижимость.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
бароны покупают ментов и чиновников, как проституток, те и прикрывают глаза, докладывают наверх - усё у порядке
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14 час.
Александр Маркитанов
на честно насосаные
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14 час.
Княжеченко Александр
Все это похоже на обыкновенную ЛАЖУ!
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13 час.

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