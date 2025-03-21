Американские ученые: клубника может замедлять возрастные изменения в мозге

Исследователи из Государственного университета Сан-Диего обнаружили, что регулярное употребление клубники может замедлять возрастные изменения в мозге, улучшать память и укреплять защитные механизмы организма.
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