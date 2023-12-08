AJOG: Кесарево сечение связано с трудностями при зачатии

В American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) исследователи опубликовали статью о том, что им удалось обнаружить достаточно любопытный факт: женщины, испытывающие трудности с зачатием, чаще нуждаются в кесаревом сечении.
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