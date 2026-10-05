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Татар-информ

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Жители Татарстана смогут увидеть пик Октябрьских Камелопардалид

Жители Татарстана смогут увидеть пик Октябрьских Камелопардалид

Персеиды в 2023 году под Казанью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В ночь с 5 на 6 октября жители Татарстана смогут увидеть пик одного из малых звездных потоков осени – Октябрьских Камелопардалид.

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