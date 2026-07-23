Норвегия намерена оспорить вмешательство Трампа в дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс сообщила о намерении подать жалобу на отмену красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогуну, которая была вынесена под влиянием президента США Дональда Трампа, передает SPORTbible.
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