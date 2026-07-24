В Киеве — очередной скандал, и он пахнет не просто порохом, а махровой нафталиновой идеологией. Новый командующий ВСУ Михаил Драпатый, которого западная пресса уже успела окрестить «генералом новой волны», попался на старой, как мир, лжи.