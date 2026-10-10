Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

871 подписчик

Российский МИД раздолбал Берлин: Вы смехотворны! Четыре года имитируете «расследование» по «Северным потокам»

Российский МИД раздолбал Берлин: Вы смехотворны! Четыре года имитируете «расследование» по «Северным потокам»

Немецкие власти четыре года «не могут» найти виновных в подрыве «Северных потоков», зато мгновенно объявили Россию причастной к дрону, обнаруженному возле самолета с оружием для ВСУ в аэропорту Лейпцига.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым