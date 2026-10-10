Немецкие власти четыре года «не могут» найти виновных в подрыве «Северных потоков», зато мгновенно объявили Россию причастной к дрону, обнаруженному возле самолета с оружием для ВСУ в аэропорту Лейпцига.
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