Данилов косвенно признал причастность к теракту киевского режима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 22 марта, косвенно подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус Сити холле», – сообщает украинские СМИ.
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