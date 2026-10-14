Бизнес ожидаемо не принял проект вводимого с 1 декабря технологического сбора в его нынешнем виде. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг понизить ставки и порядок исчисления этого неналогового платежа.
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