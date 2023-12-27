Адвокат: Ивлеевой грозит лишение свободы на 5 лет

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Адвокат, эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов заявил, что блогеру Анастасии Ивлеевой может грозить до 5 лет лишения свободы после проверки ФНС.
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