Беспилотники ВСУ ночью 5 октября атаковали Курскую область

Украинские беспилотники ночью 5 октября атаковали территорию Курской области. Из-за атак на инфраструктуру региона было отключение света, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Роман Старовойт.
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