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Царьград

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Северокорейское ракетное подразделение приступило к развертыванию в Воронежской области

Северокорейское ракетное подразделение приступило к развертыванию в Воронежской области

На западе России началось развертывание северокорейского ракетного подразделения, которое может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине, сообщил Reuters представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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