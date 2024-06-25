На Android запустили ПК-версии Mortal Kombat Komplete Edition, TES 5: Skyrim, Devil May Cry 5, Hades 2 и не тольк...

На Android запустили ПК-версии Mortal Kombat Komplete Edition, TES 5: Skyrim, Devil May Cry 5, Hades 2 и не толькоАвтор YouTube-канала MJez Game продолжает тестировать эмуляторы, позволяющие запускать компьютерные игры на устройствах с Android.
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