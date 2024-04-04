Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) признала, что центральное разведывательное управление (ЦРУ) присутствует на Украине и руководит действиями Киева в конфликте с Россией.
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