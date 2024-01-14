В Steam можно бесплатно сыграть в новый брутальный экшен, напоминающий Hotline Miami ...

В Steam можно бесплатно сыграть в новый брутальный экшен, напоминающий Hotline MiamiНезависимая студия CIRCLEfromDOT сообщила о старте в Steam открытого тестирования (продлится до 26 января) хардкорного экшена с видом сверху под названием Kusan: City of Wolves, который по геймплею напоминает серию Hotline Miami.