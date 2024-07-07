Две брендовые галереи показали на Tokyo Gendai высокие продажи

В то время как VIP-превью второго выпуска Tokyo Gendai в четверг вызвало здоровый ажиотаж — наряду с крупными коллекционерами, такими как Такео Обаяси, Сюндзи и Асако Окета, Ёсико Мори, Дженни Ванг и Симиан Ванг — атмосфера в пятницу была более сдержанной, сообщает ARTnews.