Две брендовые галереи показали на Tokyo Gendai высокие продажи

В то время как VIP-превью второго выпуска Tokyo Gendai в четверг вызвало здоровый ажиотаж — наряду с крупными коллекционерами, такими как Такео Обаяси, Сюндзи и Асако Окета, Ёсико Мори, Дженни Ванг и Симиан Ванг — атмосфера в пятницу была более сдержанной, сообщает ARTnews.
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