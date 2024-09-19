В Северной Осетии ФСБ задержало двоих сотрудников министерства образования

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух сотрудников центра сопровождения деятельности Министерства образования Республики Северная Осетия, сообщает министр образования республики Элла Алибекова в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии