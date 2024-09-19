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В Северной Осетии ФСБ задержало двоих сотрудников министерства образования

В Северной Осетии ФСБ задержало двоих сотрудников министерства образования

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух сотрудников центра сопровождения деятельности Министерства образования Республики Северная Осетия, сообщает министр образования республики Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

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