11 января. О чем пишут газеты

Качество приема в вузы в 2021 году снизилось — средний проходной балл на бюджетные места сократился на 0,5 по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга НИУ ВШЭ, который проводился при поддержке Минобрнауки.