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Анклавам – приготовиться: Россия вышла из конвенции о нацменьшинствах. Пора пересмотреть законодательство

Анклавам – приготовиться: Россия вышла из конвенции о нацменьшинствах. Пора пересмотреть законодательство

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Но,многие то,от&quot;большого ума&quot;рассуждают по-другому,типа&quot;власть сама должна делать  для нас...&quot;или &quot;мы люди маленькие и наше дело работать...&quot;И,всё упирается в лень.Лень изучать законы,лень понимать,лень требовать выполнения...
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2 н.
Владимир Елкин
В России все регионы должны быть равными: все республики по логике вещей должны стать краями или областями с равными правами, а иностранные мигрантские анклавы вообще должны быть ликвидированы! И никаких так называемых таджикских, узбекских, казахских &quot;сообществ&quot; и &quot;ассоциаций&quot; и пр. Если чеченцы, осетины, русские и др.народы России должны иметь все права на своей земле, то приехавшие таджики, казахи и пр. должны сначала ассимилироваться, а уж после 5-10 лет проживания без нарушения законов - можно давать гражданство!
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2 н.
Лариса Поплавская
А ваше духовенство почему  не осудило  бессовестную обдираловку  россиян на  деньги. За нарущения порядка в нашей стране, за беспредел, который как раз  входит в наставления от настоящих верующих.  Что толку от того, что  они у вас стоят раком и бьют лбом пол. Вы воспитываете только ненависть, а не уважение и любовь, к тем, кто протянул вам в  1000 раз руку помощи. Это в нашей стране вы нашли  приют, работу и мирное небо над головой, которого вы не заслуживаете. Так как не защищаете нашу родину вместе с нами Вы приехали к нам, чтобы обворовать, наплевать, растоптать. Вас надо всех до единого выгнать из страны в ваши кишлаки. Размножайтесь там  и работайте там и живите там, как вам нравится по вашим законам и понятиям, а не лезте в калашный ряд с немытым рылом.  Ваши&quot; работнички&quot; с принятием закона о повышении суммы на беременность и рода еще усиленнее включат свои &quot;станки&quot; на производство деторождения азиатской национальности. Ваши самки к этому готовы им нравится эта работа за наш счет.
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2 н.

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