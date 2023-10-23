Анклавам – приготовиться: Россия вышла из конвенции о нацменьшинствах. Пора пересмотреть законодательство

В России все регионы должны быть равными: все республики по логике вещей должны стать краями или областями с равными правами, а иностранные мигрантские анклавы вообще должны быть ликвидированы! И никаких так называемых таджикских, узбекских, казахских "сообществ" и "ассоциаций" и пр. Если чеченцы, осетины, русские и др.народы России должны иметь все права на своей земле, то приехавшие таджики, казахи и пр. должны сначала ассимилироваться, а уж после 5-10 лет проживания без нарушения законов - можно давать гражданство!

Лариса Поплавская

А ваше духовенство почему не осудило бессовестную обдираловку россиян на деньги. За нарущения порядка в нашей стране, за беспредел, который как раз входит в наставления от настоящих верующих. Что толку от того, что они у вас стоят раком и бьют лбом пол. Вы воспитываете только ненависть, а не уважение и любовь, к тем, кто протянул вам в 1000 раз руку помощи. Это в нашей стране вы нашли приют, работу и мирное небо над головой, которого вы не заслуживаете. Так как не защищаете нашу родину вместе с нами Вы приехали к нам, чтобы обворовать, наплевать, растоптать. Вас надо всех до единого выгнать из страны в ваши кишлаки. Размножайтесь там и работайте там и живите там, как вам нравится по вашим законам и понятиям, а не лезте в калашный ряд с немытым рылом. Ваши" работнички" с принятием закона о повышении суммы на беременность и рода еще усиленнее включат свои "станки" на производство деторождения азиатской национальности. Ваши самки к этому готовы им нравится эта работа за наш счет.