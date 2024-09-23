Депутат Чепа осудил слова Макрона о пересмотре отношений Евросоюза с РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, высказал свое мнение в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости пересмотра отношений с Россией.
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