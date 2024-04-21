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Госпогранкомитет заявил о гибели 48 нелегалов на границе с Евросоюзом

Госпогранкомитет заявил о гибели 48 нелегалов на границе с Евросоюзом

Из-за жестокой политики по отношению к мигрантам с Ближнего Востока на границе с ЕС погибли десятки мигрантовНелегальные мигранты уже как третий год пытаются проникнуть на территорию стран Евросоюза через Белоруссию.

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