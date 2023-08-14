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"Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения

"Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения

Злорадство – чувство не самое хорошее, но человек слаб и удержаться от соблазна может не всегда. Сейчас в мире происходит сложнейший процесс медленного и болезненного крушения былого строя, на обломках которого может быть построена новая система мироустройства.

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Комментарии
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Юрий анин
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23 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Чушь сказочная. Такое может произойти только после Трибунала, над последним фашистом планеты Земля спрятавшимся в сша.
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7 час.

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