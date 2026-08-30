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Берлинская провокация в отношении России расколола партии Германии

Берлинская провокация в отношении России расколола партии Германии

Федеральное правительство начало подготовку национальных мер и новых санкций ЕС в отношении России после предотвращенного атаки дрона в Лейпциге рядом с украинскими самолетами, сообщает 30 августа Welt.

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