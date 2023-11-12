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Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП с двумя авто в Кузбассе

Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП с двумя авто в Кузбассе

МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Топкинском районе Кемеровской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

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