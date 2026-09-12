Клуб Роналду потерял очки в саудовской лиге и отстал от лидера

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Халиджем» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
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