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Татар-информ

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Розыгрыши автомобилей и концерты поп-звезд: как пройдут выборы в Казани

Розыгрыши автомобилей и концерты поп-звезд: как пройдут выборы в Казани

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, и Казань к ним уже полностью готова: участки оборудованы всем необходимым, а логистика и инфраструктура настроены на максимальное удобство избирателей.

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