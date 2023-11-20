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Парламентская газета

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Кузнецова: Нарушение прав детей на Украине для ООН не в приоритете

Кузнецова: Нарушение прав детей на Украине для ООН не в приоритете

То, что представитель ООН не приехала в Россию для участия в заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, говорит о том, что для этой организации данные вопросы не в приоритете.

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