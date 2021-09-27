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«Хиджабная» история. Где заканчивается свобода совести?

«Хиджабная» история. Где заканчивается свобода совести?

В Нижневартовске мужчина избил врача после того, как тот осмотрел его супругу Женщина была в хиджабе.

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Зоя Копань
А что этого урода-таджика не депортируют из нашей страны и пусть ведет свою чу..в ауле в больницу? У нам своих бурильщиков хватает сидят безработные,поналезли как тараканы! Просто уже достали! Пожалуйста народ не покупайте у них ничего,быстрее свалят из нашей страны!
Sergej Kostin
+++++++++++100
Борис Осипов
Согласен с автором...

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