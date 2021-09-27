Время узнать правду!Политика«Хиджабная» история. Где заканчивается свобода совести?В Нижневартовске мужчина избил врача после того, как тот осмотрел его супругу Женщина была в хиджабе.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя КопаньА что этого урода-таджика не депортируют из нашей страны и пусть ведет свою чу..в ауле в больницу? У нам своих бурильщиков хватает сидят безработные,поналезли как тараканы! Просто уже достали! Пожалуйста народ не покупайте у них ничего,быстрее свалят из нашей страны!Sergej Kostin+++++++++++100БОБорис ОсиповСогласен с автором...Комментировать
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