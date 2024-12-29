Виртуозы прогресса: объявлены победители XIV ежегодной Премии «Время инноваций»

В мире, где перемены происходят с неимоверной скоростью, каждое новое решение, каждая передовая технология — это не просто шаг вперед, а возможность для бизнеса не только выжить, но и процветать в условиях жесткой конкуренции.
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