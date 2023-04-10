Жители Великобритании прокомментировали в Сети информацию об утечке секретных документов Пентагона. Читатели Daily Mail считают, что виной попадания такой засекреченной информации в открытый доступ является текущая администрация Белого дома.
Жители Великобритании прокомментировали в Сети информацию об утечке секретных документов Пентагона. Читатели Daily Mail считают, что виной попадания такой засекреченной информации в открытый доступ является текущая администрация Белого дома.
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