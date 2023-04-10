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В Великобритании обвинили Белый дом в утечке секретных документов Пентагона

В Великобритании обвинили Белый дом в утечке секретных документов Пентагона

Жители Великобритании прокомментировали в Сети информацию об утечке секретных документов Пентагона. Читатели Daily Mail считают, что виной попадания такой засекреченной информации в открытый доступ является текущая администрация Белого дома.

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