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Царьград

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FIA сократила дистанцию гонок Формулы-1 в 2027 году до 290 км

FIA сократила дистанцию гонок Формулы-1 в 2027 году до 290 км

FIA объявила о сокращении дистанции гонок Формулы-1 в 2027 году с 305 до 290 км. Нововведение направлено на улучшение гоночного опыта зрителей.

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