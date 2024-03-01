Экспертно-криминалистическая служба в свой день рождения провела экскурсию для школьников в Дальнереченске Приморского края

Сегодня у сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России профессиональный праздник.
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