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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова: «Главному тренеру и медикам решать, когда он сыграет 1-й матч. Евгений готов – полностью прошел обследования и сдал все тесты»

32-летний форвард не выходил на лед в матчах Фонбет чемпионата КХЛ с 22 февраля. В текущем сезоне он перенес два сотрясения мозга.

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