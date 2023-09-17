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США поставили рекорд по закупкам российских удобрений

США поставили рекорд по закупкам российских удобрений

За первые семь месяцев 2023 года Штаты закупили российские удобрения на $944 миллиона. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы.

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Комментарии
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Ole Ole
А что, в приличные страны мы не можем продать?!? Почему кормим врага? Или и тут предательство и коррупция.....
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19 час.
Дмитрий Бакланов
Приличные страны 1. Не имеют столько площадей пахотных 2. Не имеют средств купить эти удобрения. Или имеют другого поставщика удобрений, подешевле.
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10 час.

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