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Политика как она есть

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В Забайкалье чиновники и волонтеры вышли тушить пожар

В Забайкалье чиновники и волонтеры вышли тушить пожар

Госслужащие и волонтеры совершили первый выход на тушение лесного пожара в Забайкалье. Всего участие приняли 130 человек.

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