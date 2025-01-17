Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я сразу посылаю таких звонящих!В Петербурге пенс...
  • Eduard
    Одно и тоже пишут каждый день,но нет люди слрвно в пещерах живут!В Петербурге пенс...
  • Eduard
    Как так в России запретили ит-телефонию,но как звонили так и звонят!В Петербурге пенс...

Пьяный за рулем

Пьяный за рулем

В итоге на задержанного за управление машиной в нетрезвом виде водителя завели уголовное дело. Следственным отделом по городу Евпатория и судом установлено, что 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный права управления транспортными средствами, 12 июня 2024 года вновь был задержан сотрудниками службы ГИБДД за аналогичное правонарушение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх