Пьяный за рулем

В итоге на задержанного за управление машиной в нетрезвом виде водителя завели уголовное дело. Следственным отделом по городу Евпатория и судом установлено, что 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный права управления транспортными средствами, 12 июня 2024 года вновь был задержан сотрудниками службы ГИБДД за аналогичное правонарушение.
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