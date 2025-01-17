Пьяный за рулем

В итоге на задержанного за управление машиной в нетрезвом виде водителя завели уголовное дело. Следственным отделом по городу Евпатория и судом установлено, что 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный права управления транспортными средствами, 12 июня 2024 года вновь был задержан сотрудниками службы ГИБДД за аналогичное правонарушение.