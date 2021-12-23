Ученый допустил создание вакцины от всех штаммов коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Завлабораторией Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, академик РАН, профессор Петр Чумаков прокомментировал заявление специалистов американского Национального военно-медицинского центра им.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Завлабораторией Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, академик РАН, профессор Петр Чумаков прокомментировал заявление специалистов американского Национального военно-медицинского центра им.
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