Wey Lanshan стал крутым внедорожником: рама, пневмоподвеска и эффективный полный привод

Wey Lanshan изначально позиционировался как флагманский кроссовер китайской марки. Но сейчас компания Great Wall полностью изменила автомобиль.
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