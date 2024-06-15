Гигантских хищных пиявок обнаружили ученые в Приморском крае

Редких гигантских пиявок Оробделл обнаружили ученые в Приморском крае. Беспозвоночные являются хищниками и охотятся на червей и прочую мелкую живность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Научная Россия».
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