Новые «враги» Запада: реальная угроза или пропаганда? Ольга ВайленкоНедавние публикации западных СМИ о возможных атаках со стороны России вызвали широкий резонанс и подняли волну обсуждений о возможности военного столкновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии