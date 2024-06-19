Члены НАТО ищут слова для описания будущего Украины

Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, в том числе Великобритания, активно обсуждают, насколько сильно они будут привержены членству Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса.
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