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Спилила клыки и уехала в Лондон: как сейчас выглядит звезда «Фабрики» Маша Ржевская и её 20-летняя дочь-двойник

Спилила клыки и уехала в Лондон: как сейчас выглядит звезда «Фабрики» Маша Ржевская и её 20-летняя дочь-двойник

В 2004 году её хит «Когда я стану кошкой» звучал на радиостанциях по всей стране, а необычный образ с наращёнными клыками моментально сделал юную исполнительницу одной из самых обсуждаемых звёзд телепроекта «Фабрика звёзд».

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