smi.today

3 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Охренеть... Понимаю, что надо расширять экономическое сотрудничество с Ираном, но газовые турбины покупать? Это же не...Россия заключила ...
  • Сергей Руденко
    Ну всё правильно!!! Главное побыстрее разделить между своими ничейные (брошенные) активы! Побыстрее, что бы никто из ...Песков: Правитель...
  • Владимир Карпов
    Не дай Бог!Ядерный сценарий ...

Как инквизиция повлияла на экономику

Как инквизиция повлияла на экономику

И дело не в том, что инноваторов не жаловали. Группа ученых из Vancouver School of Economics (Канада), University of Sydney (Австралия) и University of Zurich (Швейцария) изучили, каким образом деятельность инквизиторов отразилась на долгосрочном экономическом развитии Испании (статья The long-run effects of religious persecution: Evidence from the Spanish Inquisition) Исследователи собрали данные более чем о 67 тысячах инквизиционных процессов за 450 лет, «наложили» их на карту Испании, измерили уровень активности инквизиторов (количество и частота процессов), а потом сравнили с уровнем экономического развития муниципалитетов и доходов их жителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх