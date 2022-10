Как инквизиция повлияла на экономику

И дело не в том, что инноваторов не жаловали. Группа ученых из Vancouver School of Economics (Канада), University of Sydney (Австралия) и University of Zurich (Швейцария) изучили, каким образом деятельность инквизиторов отразилась на долгосрочном экономическом развитии Испании (статья The long-run effects of religious persecution: Evidence from the Spanish Inquisition) Исследователи собрали данные более чем о 67 тысячах инквизиционных процессов за 450 лет, «наложили» их на карту Испании, измерили уровень активности инквизиторов (количество и частота процессов), а потом сравнили с уровнем экономического развития муниципалитетов и доходов их жителей.